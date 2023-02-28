Деньги 28 февраля 2023, 08:30 Запад использовал положение монополиста, чтобы помешать России поставлять нефть по морю Замглавы МИД Панкин: Запад пытается препятствовать морским перевозкам нефти из России РИА «Новости»

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России пытались помешать перевозить нефть по морю. Для этого западные страны воспользовались своим монопольным положением на финансовом и страховом рынках и ввели ограничения, рассказал ТАСС заместитель министра иностранных дел Александр Панкин.

«Западные страны пытаются воспользоваться своим монопольным положением на рынке финансовых и страховых услуг, чтобы препятствовать морским перевозкам российской нефти», — сказал он.

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Однако их усилия оказались безуспешными. Александр Панкин заявил, что Запад ввел условные ограничения и они не принесли значимых экономических последствий. Торговлю с дружественными странами, по его словам, продолжили без политических оговорок, МИД совместно с Минэнерго поддерживает контакт с основными импортерами.

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В декабре начал действовать потолок цен на российскую нефть при поставках по морю, в феврале — на нефтепродукты. Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов предупредил, что новые ограничения в ближайшие месяцы спровоцируют скачок цен на энергоресурсы на 20–30%.