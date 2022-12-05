Деньги 05 декабря 2022, 05:45 Занятых в ЖКХ пенсионеров захотели освободить от налогов Депутат Разворотнева: налоги занятых в ЖКХ пенсионеров могут отменить РИА «Новости»

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В России хотят отменить налоги для пенсионеров, занятых в ЖКХ. Речь идет о подоходных и страховых отчислениях с вознаграждений членов советов домов, рассказала «Известиям» депутат Светлана Разворотнева.

Законопроект внесут на рассмотрение нижней палаты российского парламента до конца года.

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«Сегодня пенсионеры, вознаграждения которых облагаются налогами, автоматически становятся работающими, из-за чего их пенсия не индексируется. Но эта деятельность — не работа», — пояснила Разворотнева.

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Согласно Жилищному кодексу, такие советы должны быть в каждом доме. Однако в реальности они есть только в 40% многоквартирных зданий.

Обычно члены совета решают ежедневные вопросы, часто используют для этого свои средства, а другие жильцы компенсируют им затраты. При этом у пенсионеров нет трудового договора, социального пакета, но они теряют возможность индексации пенсии.

Ранее эксперт по трудовому праву Александр Южалин прокомментировал инициативу Минфина России ограничить налоговый режим для самозанятых граждан.