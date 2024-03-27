Деньги 27 марта 2024, 11:02 Зампред ЦБ Заботкин посоветовал россиянам сохранять по 10% от доходов ежемесячно

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Желающим обрести финансовую грамотность сперва следует научиться откладывать деньги. С каждого дохода необходимо сберегать хотя бы 10%. Об этом изданию kp.ru рассказал зампред Центробанка Алексей Заботкин.

При этом важно не просто хранить деньги дома или на карте, но и направлять их в рискованные инструменты, например, в облигации и акции. У человека должна быть достаточная подушка финансовой гибкости.

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«Ну и третий момент — диверсификация, то есть вложение денег в разные классы активов. Это, как правило, дает наилучший и более предсказуемый результат», — добавил Заботкин.