27 марта 2024, 11:02
Зампред ЦБ Заботкин посоветовал россиянам сохранять по 10% от доходов ежемесячно
Желающим обрести финансовую грамотность сперва следует научиться откладывать деньги. С каждого дохода необходимо сберегать хотя бы 10%. Об этом изданию kp.ru рассказал зампред Центробанка Алексей Заботкин.
При этом важно не просто хранить деньги дома или на карте, но и направлять их в рискованные инструменты, например, в облигации и акции. У человека должна быть достаточная подушка финансовой гибкости.
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«Ну и третий момент — диверсификация, то есть вложение денег в разные классы активов. Это, как правило, дает наилучший и более предсказуемый результат», — добавил Заботкин.
Деньги
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