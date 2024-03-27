Деньги 27 марта 2024, 11:02 Зампред ЦБ Заботкин: фиксированный курс рубля может спровоцировать рост цен на импортные товары

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Заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин в беседе с изданием kp.ru рассказал, что фиксированный курс рубля может спровоцировать рост цен на импортные товары.

По словам эксперта, от фиксированного курса экономике становится лишь труднее. Заботкин привел в пример 2022 год.

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«Если бы курс в 2022 году был фиксированным, и мы не позволили ему укрепиться, то получили бы еще больший рост цен на импортные товары, серьезные перебои с поставками», — сказал он.

Фиксированный курс нужно поддерживать увеличением внешнего долга или брать валюту из резервов.