Деньги 05 декабря 2022, 16:09 Заморозку накопительной пенсии россиян продлили до конца 2025 года Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной пенсии до конца 2025 года РИА «Новости»

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Россияне не получат накопительную часть пенсии до конца 2025 года. Законопроект о продлении заморозки средств подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Заморозка накопительной части пенсии действует с 2014 года. Ее начисление останется без изменений и составит 6% от общей части страховых взносов с зарплаты. Средства уходят на выплаты нынешним пенсионерам, чтобы сократить объем дефицита Пенсионного фонда.

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Пенсионные накопления сохраняются, а выплаты увеличиваются за счет инвестиционного дохода. После окончания трудовой деятельности россияне получат эти средства единовременной выплатой.

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Для этого рассчитанная накопительная пенсия должна составлять менее 5% от суммы страховой части, единовременной выплаты и общего объема накопленных средств.

Законопроект о продлении срока накопительной пенсии до конца 2025 года разработало правительство и утвердили депутаты Госдумы. В пояснительной записке говорилось, что накопленные взносы учтут при расчете размера выплат завершившим карьеру россиянам.