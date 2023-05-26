Деньги 26 мая 2023, 12:59 Заморозка российских активов подорвала доверие к доллару в мире Замглавы Совбеза РФ Медведев: доверие разных стран к доллару очень подорвано РИА «Новости»

Читать 360tv в

Дефолт в США не случится, но доверие к американскому доллару в мире сильно подорвано после заморозки российских активов. Об этом заявил журналистам заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время поездки во Вьетнам. Его словам привело РИА «Новости».

В январе госдолг Соединенных Штатов превысил закрепленный законом уровень в 31,4 триллиона долларов. Белый дом и американские законодатели консультируются по вопросу повышения лимита. Минфин США предупредил, что 1 июня страна, скорее всего, не сможет полностью обслуживать обязательства, если к этому времени не повысят законный потолок заимствований.

Реклама

В интересах России американский дефолт необязателен, отметил Медведев. Он напомнил, как в 2008 году финансовый пузырь лопнул в США, а «накрыло всех». Проблемы с экономикой Соединенных Штатов могут быть не очень хороши и для юаня, предупредил замглавы Совбеза РФ.

При этом политик предположил, что дефолта в США все же не будет. По мнению Медведева, американцы просто в очередной раз повысят госдолг.

Но даже в этом случае ситуация будет ухудшаться, обратил внимание заместитель председателя Совета безопасности. Американский печатный станок не остановить, и никто не может предугадать реакцию мировой экономики на это. Она может переварить 30 триллионов долларов, но 50 триллионов — уже нет, и случится мировой обвал, указал Медведев.

«В любом случае доверие разных стран к доллару очень подорвано, и в тихих кабинетах все давно уже обсуждают, что если такое сделали с Россией, то сделают и с нами. Это был очень мощный отрицательный сигнал», — резюмировал замглавы Совбеза РФ.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал госдолг США международной финансовой пирамидой для обмана народов. Спикер нижней палаты парламента отметил, что Соединенные Штаты живут за счет других стран.