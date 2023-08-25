Деньги 25 августа 2023, 20:26 Замминистра Рябинин: в Нижегородской области стали реже использовать наличные

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В Нижегородской области 88% жителей оплачивают проезд на общественном транспорте с помощью карт. Такой информацией поделился замминистра транспорта и автомобильных дорог региона Денис Рябинин. Об этом сообщил NewsNN.ru.

Ежедневно в городе совершают свыше миллиона поездок в общественном транспорте. Большинство человек используют для оплаты банковские и транспортные карты, а также мобильные приложения. При этом пассажиропоток за последний год увеличился на 16%.

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«У населения региона сформировалась устойчивая привычка оплачивать товары и услуги банковскими картами. В 2017 году в Нижегородской области на оплату товаров и услуг приходилось лишь 76% операций с использованием банковских карт, а сейчас — 97% операций», — рассказала замначальника Волго-Вятского главного управления Центробанка Екатерина Богопольская.