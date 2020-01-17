    17 января 2020, 12:00

    Замминистра рассказал об инвестициях в фармацевтику России

    Ольга Ситникова

    Первый заместитель министра промышленности и торговли России Сергей Цыб заметил, что за последние семь лет фармацевтика в стране получила порядка 200 миллиардов рублей. Об этом сообщил NEWS.ru.

    Цыб обратил внимание на то, что за семь лет в России появилось много новых заводов. По мнению замминистра, они отвечают лучшим международным стандартам.

    «Поэтому наша основная задача, чтобы российские граждане были обеспечены качественными, безопасными, эффективными и доступными лекарственными препаратами», — заявил политика.

    Он также уточнил, что работу в этой области планируют продолжить.