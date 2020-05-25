Заммэра Москвы рассказал, сколько денег недополучила столица из-за коронавируса

«На текущий момент бюджет города уже потеряли почти 160 миллиардов рублей. У нас минус 7% доходов относительно прошлого года, тогда как, согласно планам, мы должны были вырасти на 8%, по сравнению с 2019 годом», — заявил Ефимов.

По словам заммэра, потери связаны с мерами финансовой поддержки населения в период распространения коронавируса. Об этом сообщил сайт «Экономика сегодня». Ожидается, что всего из-за пандемии бюджет недополучит около 600 миллиардов рублей.