Заммэра Ефимов: в 2022 году было реализовано на 50% больше нежилых помещений, чем два года назад | 360°

Деньги 10 октября 2022, 09:17 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Заммэра Ефимов: в 2022 году было реализовано на 50% больше нежилых помещений, чем два года назад Заммэра Ефимов: Москва с начала года реализовала на 50% больше нежилых помещений freepik

Читать 360tv в

За девять месяцев 2022 года в Москве на торгах по продаже нежилых помещений удалось реализовать 653 лота — на 50% больше, чем в аналогичный период 2020-го. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«С января по сентябрь 2022 года город реализовал 653 нежилых помещения под ведение бизнеса. Это на 7% превышает число реализованных в прошлом году подобных объектов, когда оно составило порядка 600 лотов, и на 50% больше аналогичных показателей 2020 года — тогда за девять месяцев было продано около 430 объектов», — рассказал Ефимов.

Реклама

Средняя начальная стоимость квадратного метра на городских торгах — примерно 100 тысяч рублей, превышение начальной цены — 24%.

Реклама

С начала 2022 года в торгах поучаствовали 3,6 тысячи предпринимателей, коммерческих организаций и инвесторов. Уровень конкуренции составил в среднем шесть участников на лот.

Самым востребованным помещением стал объект в Северном административном округе на 2-м Войковском проезде — уровень конкуренции составил 54 участника на лот. Площадь объекта — 38,3 квадратного метра.

Также высоким спросом пользовались помещения в Центральном административном округе: на аукционах удалось реализовать 115 объектов. На юго-западе Москвы купили 88, на севере — 80, на востоке — 70, на юго-востоке — 67, на западе — 66, на юге — 51, на северо-востоке — 50, на северо-западе — 37, в Новой Москве — 19, в Зеленограде — десять.

«Город предоставляет широкий выбор помещений под открытие бизнеса: лот можно выбрать по расположению, площади, этажу и наличию отдельного входа. Для покупки также доступны объекты в новостройках с чистовой отделкой», — подчеркнул глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Самым маленьким за девять месяцев 2022 года стало помещение в Измайлово площадью 7,8 квадратного метра. Самым большим — помещение на северо-востоке столицы, в районе Ростокино. Его площадь составила две тысячи квадратных метров.

Все лоты, которые реализуются в Москве, имеют свободное назначение, то есть их можно использовать по усмотрению собственника. Чаще всего в небольших помещениях открывают кафе, парикмахерские и салоны красоты, а также танцевальные и художественные студии и магазины шаговой доступности, а в крупных — рестораны, супермаркеты, офисы, выставочные пространства и прочие коммерческие предприятия.

У участников торгов в этом году наиболее популярно приобретение нежилых помещений на открытых аукционах на повышение начальной цены. В этой категории продали более 60% объектов. Еще 28% лотов реализовали посредством публичного предложения на понижение стоимости, 11% — путем продажи без объявления цены, то есть участники сами указывают сумму, которую готовы заплатить за лот.

Московские торги проходят онлайн на площадке «Росэлторг». Чтобы них поучаствовать, нужно всего лишь зарегистрироваться и предоставить усиленную квалифицированную электронную подпись.

0 0 0 0 0 0