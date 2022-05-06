Заммэра Ефимов: инвестиции крупного и среднего бизнеса в экономику Москвы выросли до 3,5 трлн рублей

Крупный и средний бизнес по итогам 2021 года увеличил инвестиции в экономику Москвы на 19% по сравнению с показателями позапрошлого года. Сумма вложений в развитие столицы составила около 3,5 триллиона рублей.

Цифры озвучил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Инвесторы продолжают активно вкладывать средства в развитие столицы. По последним данным Росстата, совокупные инвестиции в основной капитал в Москве в 2021 году составили 4,84 триллиона рублей. Более 71% от общего объема вложенных средств — 3,46 триллиона рублей — составляют инвестиции крупного и среднего бизнеса. Это на 19% больше, чем в 2020 году», — уточнил он.

Больше всего представители бизнеса инвестируют в деятельность, имеющую отношение к транспортировке и хранению. Объем вложений в эту сферу по итогам 2020 года достиг 759,58 миллиарда рублей — 22% от общей суммы инвестиций в основной капитал.

«Инвесторы активно развивают и информационно-коммуникационные технологии — доля вложений составила 13,2%, или почти 456 миллиардов рублей. Почти 12% от общего объема инвестиций, или 407 миллиардов рублей, вложили компании, работающие в сфере финансов и страхования, а в деятельность, связанную с недвижимостью, инвестировали почти 300 миллиардов», — добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Система мер поддержки позволила сохранить инвестиционную активность в городе. В столице инвесторам могут выделить площадки для размещения производств. Условия Москва предлагает льготные, действуют различные субсидии, а займы выдают на льготных условиях. Готовым вкладываться в экономику снижают налоговую нагрузку.

Чтобы стабилизировать экономическую сферу и поддержать производителей, столичные власти приняли ряд антикризисных мер. Например, промышленникам дают в аренду землю в пределах городской черты за один рубль в год. Поддерживает Москва и создание новых, и расширение существующих производств.

В 2022 году специальные статусы, обеспечивающие льготы, продлили автоматически. Раньше их приходилось подтверждать ежегодно. Особые статусы присваивают активно инвестирующим работающим предприятиям, новым инвестпроектам и объектам инновационной инфраструктуры. Благодаря этому налоговая нагрузка компаний по региональным выплатам снижается до 25%. Особые статусы получили уже 135 предприятий, чей совокупный объем льгот составляет девять миллиардов рублей.

Заявки на льготные кредиты и пополнение оборотных средств можно подать в Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства. Мера направлена на получение предприятиями средств по сниженной ставке. Их направляют на выплату зарплат и закупку необходимых материалов. В марте 2022 года фонду выделили на эти цели 10 миллиардов рублей.

Круг потенциальных получателей льготных кредитов в Москве тоже расширили. На них, кроме промышленных предприятий, могут претендовать гостиницы, рестораны, а также культурные и спортивные учреждения. Есть возможность оформить заем и у учреждений здравоохранения, образования и IT-сферы. Указанные льготы доступны транспортным компаниям, застройщикам, проектным бюро и другим организациям.

Заявку на кредит в Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства можно подать и в случае, если столичная компания хочет реализовать инвестиционные проекты по строительству объектов нежилого назначения. В конце марта на реализацию меры фонду направили еще 10 миллиардов рублей.

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