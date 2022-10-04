Замглавы Минтруда объяснила, как мобилизованным оформить кредитные каникулы | 360°

Деньги 04 октября 2022, 15:23 Поделиться Telegram

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Viber Замглавы Минтруда объяснила, как мобилизованным оформить кредитные каникулы Замглавы Минтруда Баталина сказала, что мобилизованным предоставят кредитные каникулы

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Мобилизованные граждане смогут получить право на кредитные каникулы. Замглавы Минтруда РФ Ольга Баталина рассказала, как правильно оформить документы.

«Одновременно с кредитными каникулами можно вносить посильные платежи, это позволит снизить размер основного долга и в дальнейшем», — отметила она.

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Также Баталина рассказала, что для оформления услуги нужно обратиться в банк по телефону или любым другим удобным способом, указанным в кредитном договоре.

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У заявителя попросят подтверждение участия в спецоперации России на Украине. Эти документы военнослужащему оформят во время участия в боевых действия или в течение 30 дней после его окончания.

При этом срок подачи заявления на предоставление кредитных каникул ограничен. Запросы будут принимать не позднее 31 декабря 2023 года. Начало льготного периода — 21 сентября текущего года.

Сама отсрочка платежей действует весь период мобилизации и 30 дней после его окончания.

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