Деньги 02 декабря 2022, 00:37 Потолок цен на российскую нефть можно будет пересмотреть — Минфин США Замглавы Минфина США Адейемо: потолок цен на нефть из РФ составит 60 долларов за баррель РИА «Новости»

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США надеются ограничить доходы России от продажи нефти, установив потолок цен с 60 долларов за баррель. Однако позже эту сумму можно будет менять. Такое мнение выразил заместитель главы Минфина США Уолли Адейемо на онлайн-конференции Reuters NEXT.

«Мы начинаем с 60 (долларов за баррель) и имеем возможность двигать потолок цены для ограничения доходов России с течением времени», — пояснил он.

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Адейемо добавил, что США вместе с союзниками запустят механизм ограничения стоимости энергоресурсов до 5 декабря. Лимиты стоимости для нефтепродуктов введут до 5 февраля 2023 года. Это соглашение ранее поддержали главы Минфина стран G7, куда входят Британия, ФРГ, Италия, Канада, США, Франция, Япония.

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В Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия не будет поставлять нефть за рубеж, если это противоречит ее интересам. В правительстве также подтверждали эту информацию. Москва готова работать только с теми импортерами нефтепродуктов, которые согласны на рыночные цены.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на инициативу с введением потолка цен на нефть. По ее словам, эта мера будет иметь катастрофические последствия для мирового энергетического рынка.