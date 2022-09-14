Замглавы Минфина России посоветовал вкладывать деньги в запчасти | 360°

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Замглавы Минфина России посоветовал вкладывать деньги в запчасти

Замминистра финансов России Алексей Моисеев посоветовал хранить сбережения в рублях

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В нынешних условиях деньги следует хранить в рублях или валюте дружественных стран, а также вкладывать в дефицитные товары. Замминистра финансов России Алексей Моисеев рассказал РИА «Новости» о случаях скупки запчастей и расходных материалов.

Самым оптимальным он назвал накопления в национальной валюте России или других стран, но дружественных ей. Если такой способ не подходит, можно вложиться в товары, которые могут стать недоступными.

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«Находясь на разных совещаниях в правительстве, слышу, что многие люди так делают, что они закупают всякие расходные материалы, запчасти и так далее», — объяснил замминистра.

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Специалисты образовательного проекта Центробанка тоже назвали валюту недружественных стран, например доллар, ненадежным средством накоплений. Экономист Артем Тузов посоветовал откладывать деньги в юанях. Евросоюз и США пока не оказывают на Китай сильного влияния.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил разработать дополнительные механизмы стимулирования граждан накапливать сбережения, сообщил RT. Минфин, Минэкономразвития и Центробанк должны представить свои идеи до 31 марта.

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