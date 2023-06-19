Деньги 19 июня 2023, 18:51 Замглавы Минэкономразвития России Владимир Ильичев заявил, что доля доллара и евро к концу года сократится до 10-15%

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Предприниматели все больше расчетов делают в китайских юанях или российском рублей, на фоне того, как доля евро и доллара снижается. Об этом RT рассказал заместитель главы Минэкономразвития России Владимир Ильичев.

По его словам, на это изначально повлияло введение санкций со стороны Европы и США. Кроме того, расчеты в юанях и рублях занимают уже 50% и вышли на самоподдерживающийся уровень.

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«Российские предприниматели активно используют юань и рубль в различных вариантах и комбинациях. В результате мы ожидаем, что к концу текущего года доля доллара и евро сократится еще более существенно. В зависимости от разных сценариев это будет 10—15% всего товарооборота», — отметил Владимир Ильичев.

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