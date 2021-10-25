Эксперт рассказал, какая криптовалюта заменит биткоин

Уже в ближайшее время криптовалюта эфир сможет вытеснить биткоин с рынка. Таким мнением поделился создатель криптобанка Chatex Владислав Булочников. Об этом сообщила «Газета.ru».

«Технология блокчейна активно развивается, и на смену лидерам может прийти конкурентная среда, где разные платформы будут становиться все более совершенными. В случае с эфиром, мы, возможно, это и наблюдаем», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что на данный момент эфир является привлекательным проектом для инвесторов. Такой востребованностью он пользуется благодаря своему постоянному развитию.