Замена «Мира» на TROY не станет панацеей для россиян | 360°

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Замена «Мира» на TROY не станет панацеей для россиян

Экономист Кульбака: замена платежной системы «Мир» на TROY займет около полугода

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Представители Турции и России ведут переговоры о возможности использования платежной системы TROY как альтернативы «Миру». Экономист, преподаватель и аналитик Николай Кульбака в интервью «360» оценил перспективы такого решения.

По его словам, турецкая сторона попросту решила воспользоваться моментом.

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«Российская платежная система не очень популярна, да еще и под санкциями. Поэтому Турция решила распространить на РФ свою альтернативную разработку», — предположил он.

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Также Кульбака напомнил, что подобная ситуация уже случалась с китайским вариантом. После начала спецоперации России на Украине большую популярность приобрели карты с платежной системой UnionPay. По мнению экономиста, в решении Турции нет ничего предосудительного.

«Просто это будет еще одна система, которая позволит россиянам обмениваться деньгами с другими странами. Ничего плохого в этом нет, но и панацеей это не станет», — сказал Кульбака.

Также он оценил возможные сроки реализации предложения турецкой стороны.

«Это открытый вопрос. Но сроки явно не ограничиваются ближайшим будущим. Нужна инфраструктура, турецкие банкоматы в России, переоборудование банковской сферы», — сказал экономист.

По словам собеседника «360», в случае согласования такого решения на реализацию уйдет примерно полгода.

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