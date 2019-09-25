Залежи нефти нашли на Ямале с помощью новой технологии

Специалисты «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза» разработали новый способ поиска нефтяных залежей, направленный на увеличение добычи. Его назвали MAGIC (Modern Assessment to Geological Interpretation of Cross-sections — современный подход к геологической интерпретации разреза).

Эффективность технологии доказали в ходе испытаний на Новогоднем месторождении. Специалисты обнаружили две законсервированные скважины, которые дали суточный приток в 35 тонн нефти каждая, еще одна — 100 тонн нефти.

По словам Шушакова, новый метод позволит находить нефть там, где традиционные подходы показывали водоносные пласты. Ожидается, что технология увеличит ресурсы «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза» более чем на 10 миллионов тонн в ближайшие пять лет.