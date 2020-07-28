Правительство планирует засекретить закупки «Роскосмоса»

Планируется, что постановление будет действовать до 1 июля 2021 года. В документе, который опубликован на портале нормативных правовых актов, уточняется, что проект на рассмотрение внес премьер-министр России Михаил Мишустин.

В пояснительной записке к проекту сказано, что введение закрытого способа нужно для того, чтобы органы иностранных государств и групп таких государств не смогли больше анализировать информацию из контрактов «Роскосмоса», которая сейчас содержится в открытом доступе. Эти данные дают им возможность выявлять участников коопераций.

Закрытый способ «Роскосмос» и его предприятия будут использовать в нескольких случаях: для закупок на проведение работ по исследованию и использованию космического пространства, а также на создание, модернизацию, поставку, ремонт, сервисное обслуживание, использование и утилизацию космической техники. Кроме того, он будет действовать при закупках для создания, разработки, изготовления и испытания космических материалов и космических технологий.