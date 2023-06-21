Деньги 21 июня 2023, 20:36 Заксобрание Петербурга утвердило исполнение бюджета города за 2022 год

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Заксобрание Петербурга одобрило в окончательном чтении закон об исполнении городского бюджета за 2022 год. В прошлом году вырос резервный фонд правительства. Об этом сообщили «Невские новости».

В прошлом году в бюджет поступило 1,163 триллиона рублей. Данный показатель превысил предыдущий на 320 миллионов рублей. Объем поступлений в сравнении с 2021 годом вырос на 37,9%.

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Расходы бюджета в минувшем году составили 1,043 триллиона рублей, уточнило издание.