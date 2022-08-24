«Закрыть часть потребностей». Правительство РФ выделит 750 млрд рублей на модернизацию ЖКХ

В России проведут комплексную модернизацию ЖКХ. Правительство выделит на это 750 миллиардов рублей. Однако в отрасли такую сумму назвали недостаточной — нужды исчисляются триллионами, сообщили «Известия».

Программу комплексной модернизацию жилищно-коммунального хозяйства окончательно еще не сформировали. Запустить ее поручил на ПМЭФ–2022 президент России Владимир Путин. Самыми острыми проблемами отрасли, по данным Общественного совета при Минстрое РФ, остались рост долгов по коммунальным платежам и износ сетей почти на 70%.

Необходимо и реконструировать, и модернизировать сети, а для этого требуется действительно большие деньги. Те 750 миллиардов рублей, которые нам обещают в течение пяти лет дать, — это даже не та сумма, которая будет достаточна. Реальная цена решения проблемы исчисляется триллионами рублей. Однако на выделенные средства можно будет закрыть часть потребностей и привлечь дополнительные деньги за счет рынка Ирина Булгакова руководитель комиссии по ЖКХ Общественного совета при Минстрое РФ, исполнительный директор Ассоциации «Совет ЖКХ».

Одновременно Госдума РФ готовит изменения в законодательство об управлении многоквартирными домами для того, чтобы привлечь в эту сферу инвестиции. Председатель парламентского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов объяснил, что у жильцов и правоохранителей появится больше возможностей для борьбы с недобросовестными фирмами, а также законодатели ужесточат нормы касательно руководящих должностей и учредителей управляющих компаний.