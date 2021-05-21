Закредитованным россиянам будет сложнее взять ипотеку

Банк России решил рассмотреть вопрос ужесточения регулирования ипотеки. Изменения коснутся россиян, на которых висит куча кредитов. Об этом сообщил Telegram-канал РИА «Новости».

Ранее инициатива должна была распространиться на людей, у которых первый взнос по ипотеке составляет ниже 20%. Сейчас же Банк России рассматривает возможность ужесточить регулирование даже для тех, чей взнос превысил 20%, если у них сильная кредитная нагрузка. Нововведение может вступить в силу уже во втором полугодии.

Причиной подобных мер стал рост цен на недвижимость. Как сообщает Центробанк, за последний год стоимость жилья в среднем увеличилась на 12%.

Такое решение необходимо банкам для поддержания качества ипотечных кредитных портфелей.

Ранее полная стоимость ипотечного кредита в России выросла до 9,2%. Впервые рост процента начали отмечать в декабре прошлого года.