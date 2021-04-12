Закредитованность россиян достигла рекордного значения

В 2020 году задолженность россиян по кредитам выросла на 13,4% и достигла рекордных 19,2 триллиона рублей. Кто-то решил взять ипотеку из-за льготной программы, кто-то в результате снижения доходов взял микрозайм. Снижение долговой нагрузки с 32 до 27% по сравнению с четвертым кварталом минувшего года является сезонным явлением.

Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на исследование экспертов проекта ОНФ «За права заемщиков». Оно составлено на основе данных Банка России, Росстата и крупнейших бюро кредитных историй. По поводу оценки ситуации мнения специалистов разошлись. Одни уверены, что данные говорят об ухудшении материального положения граждан. Другие считают, что раз россияне берут кредиты, значит, уверены, что выплатят.

Средний размер выданных в декабре банковских кредитов достиг 2,81 миллиона рублей. Это рекордный уровень. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года показатель увеличился на 11,4%.

Лидерами по объемам кредитования стали Москва (6,07 млн рублей), Московская область (4,57 млн), Санкт-Петербург (3,71 млн), а также в Приморский край (3,47 млн) и Ленинградская область (3,19 млн).

Зафиксировано также увеличение суммы ссуды. В первой пятерке оказались Кемеровская область (+52,8%), Алтайский край (+46,2%), Оренбургская область (+43,3%), Республика Татарстан (+39,3%) и Омская область (+37,6%).

Наименьший рост суммы потребкредитов замечен в Ростовской (+20,5%) и Московской (+21,1%) областях, Санкт-Петербурге (+21,3%) и Москве (+22,1%).

Самыми закредитованными регионами оказались Тува, Калмыкия, Чувашия, Ленинградская и Тюменская области. Наименьшая кредитная нагрузка зафиксирована в Республике Крым и Севастополе, а также в Чечне, Ингушетии и Дагестане.

За год пандемии срок погашения проблемных кредитов в России увеличился на три месяца. Средняя сумма долгов выросла на треть.