Законопроекты об автоматических налогах для малого бизнеса одобрили в первом чтении

Пакет законопроектов о новом автоматизированном налоговом режиме для малого бизнеса одобрили в первом чтении. Он позволит предприятиям не сдавать налоговую отчетность: за них налоги рассчитают в ФНС.

Депутаты Госдумы одобрили документы 21 декабря, сообщил «Коммерсант». Режим планируют запустить в качестве эксперимента в Москве, Татарстане, а также в Московской и Калужской областях.

Продлится он пять лет и будет действовать с 1 июля 2022 года для предприятий с персоналом до пяти человек и годовой выручкой до 60 миллионов рублей. Автоматически налоги им будут рассчитывать в обмен на некоторое повышение действующих ставок.

В Минфине намерены доработать проекты ко второму чтению. Ведомство учтет высказанные опасения насчет рисков, которые существуют для региональных бюджетов. Рассмотрят и сомнения в практической реализации эксперимента.

Автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН) будет доступна на добровольной основе. Налоговая ставка для участников эксперимента составит 8% от доходов или 20% с доходов за вычетом расходов.

В настоящее время подходящие под режим предприятия пользуются упрощенной системой налогообложения и платят 6% и 15% соответственно.