Законопроект об отмене части налогов для бизнеса внесли в Госдуму

Представителям малого и среднего бизнеса нужно отменить земельный и имущественный налоги на период локдаунов. Такой законопроект уже внесли на рассмотрение в нижнюю палату Госдумы.

Об этом Ura.ru сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов.

«Меры поддержки по расширению патента, по расширению упрощенной системы налогообложения, по отмене на период локдаунов имущественных и земельных налогов внесены мной, фракцией ЛДПР в Госдуму», — отметил он.

Катасонов также посоветовал продлить помощь, которая уже показала свою эффективность с начала пандемии. Эти вопросы обсудят 12 мая во время отчета правительства.

Депутат уточнил, что у каждой системы налогообложения существует свой порог по обороту. Из-за отмены единого налога на вмененный доход Катасонов предложил сделать переходный период и поднять патент до 60 миллионов рублей. Сейчас он составляет 30 миллионов. При этом он предложил сделать «упрощенку» не 150 миллионов, а 250 миллионов рублей.

Единый налог на вмененный доход действовал в стране с 1998 по 2020 год. Речь идет о фиксированном платеже, который малый бизнес платил в бюджет вне зависимости от суммы выручки.