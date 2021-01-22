Законопроект об индексации пенсий работающих россиян внесли в Госдуму

Авторами документа стали депутаты от фракции «Справедливая Россия». Они напомнили, что поправки к Конституции гарантируют индексацию пенсионных выплат не реже одного раза в год. При этом круг лиц в отношении кого осуществляется повышение выплат не ограничен.

В этой связи депутаты просят восстановить механизм индексации страховых пенсий работающим пенсионерам, который приостановили в 2016 году.

В пояснительной записке авторы законопроекта заявили, что отсутствие индексации пенсий работающих пенсионеров ставит их в неравное положение с теми, кто уже прекратил свою трудовую деятельность. Кроме того, депутаты отметили, что пенсия не может считаться компенсацией утраченного заработка, так как представляет собой часть дохода гражданина, который он откладывал на протяжении жизни.

Провести индексацию депутаты предложили с 1 февраля, как того требует закон «О страховых пенсиях» и повысить выплаты на процент инфляции за прошлый год, который составил 4,91%. Повышенные выплаты должны получить 7,3 миллиона человек. Исходя из этих данных, годовой бюджет Пенсионного фонда России нужно увеличить на 70 969 140 000 рублей.

Президент России Владимир Путин потребовал от правительства до 1 февраля представить варианты повышения страховых пенсий работающим гражданам. Об этом он заявил по итогам большой пресс-конференции. Ответственным российский лидер назначил премьер-министра России Михаила Мишустина.