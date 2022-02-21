Законопроект о регулировании криптовалют от Минфина внесли на рассмотрение правительства

Министерство финансов РФ внесло в правительство законопроект о регулировании криптовалют в России. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Министерство внесло проект на рассмотрении кабмина 18 февраля.

«Проект федерального закона разработан по поручению правительства РФ на основе утвержденной концепции регулирования механизма организации оборота цифровых валют», — сказано в сообщении.

Ранее Минфину и Банку России до 18 февраля поручили внести в правительство соответствующий законопроект. У министерства и ЦБ сохраняются принципиальные разногласия по данной теме.

«Использование цифровых валют в качестве средства платежа на территории Российской Федерации будет по-прежнему запрещено», — сказано в заявлении министерства.

Цифровые валюты рассматриваются исключительно в качестве инструмента для инвестиций. Инвесторов биржи обяжут информировать людей о высоких рисках, которые связаны с приобретением цифровых валют.

«Граждане должны будут проходить онлайн тестирование перед приобретением криптовалюты, которое определит уровень знаний о специфике вложений в цифровые валюты и осведомленности о возможных рисках», — также сказано в сообщении.

Если граждане успешно пройдут тестирование, то смогут до 600 тысяч рублей каждый год вкладывать в цифровые валюты. Если они не пройдут проверку, то максимально они смогут вкладывать 50 тысяч рублей.

«Квалифицированные инвесторы и юридические лица будут совершать операции без ограничений», — добавили в Минфине.

Также ведомство предложило закрепить определение цифрового майнинга как деятельности, которая направлена на получение криптовалюты.

На прошлой неделе стало известно, что Центробанк подготовил законопроекты о запрете выпуска и обращения частной цифровой валюты в России.