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    21 февраля 2022, 10:44

    Законопроект о регулировании криптовалют от Минфина внесли на рассмотрение правительства

    Наза Салех Захи

    Министерство финансов РФ внесло в правительство законопроект о регулировании криптовалют в России. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

    Законопроект о регулировании криптовалют от Минфина внесли на рассмотрение правительства

    Министерство внесло проект на рассмотрении кабмина 18 февраля.

    «Проект федерального закона разработан по поручению правительства РФ на основе утвержденной концепции регулирования механизма организации оборота цифровых валют», — сказано в сообщении.

    Ранее Минфину и Банку России до 18 февраля поручили внести в правительство соответствующий законопроект. У министерства и ЦБ сохраняются принципиальные разногласия по данной теме.

    «Использование цифровых валют в качестве средства платежа на территории Российской Федерации будет по-прежнему запрещено», — сказано в заявлении министерства.

    Цифровые валюты рассматриваются исключительно в качестве инструмента для инвестиций. Инвесторов биржи обяжут информировать людей о высоких рисках, которые связаны с приобретением цифровых валют.

    «Граждане должны будут проходить онлайн тестирование перед приобретением криптовалюты, которое определит уровень знаний о специфике вложений в цифровые валюты и осведомленности о возможных рисках», — также сказано в сообщении.

    Если граждане успешно пройдут тестирование, то смогут до 600 тысяч рублей каждый год вкладывать в цифровые валюты. Если они не пройдут проверку, то максимально они смогут вкладывать 50 тысяч рублей.

    «Квалифицированные инвесторы и юридические лица будут совершать операции без ограничений», — добавили в Минфине.

    Также ведомство предложило закрепить определение цифрового майнинга как деятельности, которая направлена на получение криптовалюты.

    На прошлой неделе стало известно, что Центробанк подготовил законопроекты о запрете выпуска и обращения частной цифровой валюты в России.