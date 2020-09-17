Законопроект о повышенном НДФЛ для богатых поступил в Госдуму

Пакет документов о поправках в Налоговый кодекс России, который правительство подготовило для формирования бюджета на три года, поступил в Госдуму.

Председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин заявил, что в приоритетном порядке профильный комитет рассмотрит законопроект о повышении НДФЛ до 15% для богатых россиян.

Он напомнил, что платить по повышенной ставке НДФЛ будут те, чей годовой доход превышает пять миллионов рублей. 15% нужно заплатить только с той суммы, которая превышает установленный лимит в пять миллионов.

«По инициативе президента России Путина средства, которые поступят в бюджет в результате повышения налога, будут адресно направлены на лечение детей, страдающих орфанными заболеваниями. Согласно расчетам, эта сумма составит порядка 60 миллиардов рублей», — привела цитату Володина пресс-служба Госдумы.

Володин назвал это решение справедливым и подчеркнул, что общество его поддержит, в том числе и те, чьи доходы будут облагаться этим налогом.

В минувшую среду, 16 сентября, правительство одобрило проект бюджета на 2021 и плановый период на 2022 и 2023 годы. По словам министра финансов Антона Силуанова, по итогам этого года дефицит бюджета составит около 4,4% ВВП, в следующем году этот показатель снизится до 2,4%, а в последующие два года останется на уровне 1%.

Для закрытия образовавшейся бреши между доходной и расходной частями бюджета правительство подготовило пакет документов для мобилизации доходов. В частности, предлагается пересмотреть льготы и налоги для нефтегазового сектора, увеличить акцизы на табачную продукцию, ввести в действие увеличенный НДФЛ до 15% на часть доходов, превышающих пять миллионов рублей, а также ввести подоходный налог на проценты с депозитных счетов и вложений в облигации, чьи суммы превышают один миллион рублей.