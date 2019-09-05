  • Законопроект о получении пенсий из НПФ в 55 и 60 лет одобрили в кабмине

    05 сентября 2019, 17:36

    Анатолий Минкин

    Инициатива депутатов Госдумы, по которой клиенты негосударственных пенсионных фондов могут рассчитывать на получение пенсий по старым правилам — в 55 лет у женщин и в 60 лет у мужчин — получила положительный отзыв в правительстве России. Об этом сообщили в пресс-службе фракции «Единая Россия».
    Законопроект о получении пенсий из НПФ в 55 и 60 лет одобрили в кабмине

    Документ на рассмотрение Кабмина внесла группа депутатов во главе с руководителем думского комитета по финансовым рынкам Анатолием Аксаковым и вице-спикером Госдумы Петром Толстым.

    В основном закон коснется тех, кто заключил договоры с негосударственными пенсионными фондами после 1 января этого года. Согласно новым правилам, деньги вкладчики могли получить только по достижении ими 60 и 65 лет для женщин и мужчин соответственно. Согласно проекту закона, возраст получения негосударственной пенсии снизят на пять лет.

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    Кроме того, на получение негосударственной пенсии в еще более раннем возрасте могут рассчитывать инвалиды, работники Крайнего Севера и другие лица, имеющие право на досрочное получение страховых пенсий из Пенсионного фонда России.

    Кроме того, из перечня оснований для получения средств из Некоммерческих пенсионных фондов уберут условие о наличии трудового стажа, что позволит привлечь туда самозанятых граждан, а также наемных работников.

    Как пояснил один из авторов законопроекта, руководитель рабочей группы по законодательному обеспечению развития пенсионной системы и инвестирования средств пенсионных накоплений при комитете Государственной думы по финансовому рынку Дмитрий Скриванов, документ призван улучшить благосостояние людей предпенсионного возраста

    «Наша задача — создать правовой механизм, при котором у трудящегося человека в нашей стране всегда будет законное право и комплекс доступных, прозрачных и понятных ему способов встретить старость уверенно, спокойно и благополучно», — заявил парламентарий.

    Также он отметил, что это улучшение условий в негосударственных пенсионных фондах поможет привлечь внимание общества к этому виду финансового института и не ориентироваться только на Пенсионный фонд России.

    В настоящее время действующее законодательство устанавливает равные пенсионные основания для выплат как страховой пенсии по старости, так и пенсии для участников негосударственных пенсионных фондов.

    Законопроект в Госдуме рассмотрят во время осенней сессии.

    По данным Пенсионного фонда России, в прошлом году заявления о переводе средств написали 1,96 миллиона граждан. Положительные решения ведомство приняло по 1,6 миллиона заявлениям. Из них 58,5% перешли из одного негосударственного пенсионного фонда в другой. Ушли из Пенсионного фонда России в негосударственный пенсионный фонд 36,7% от всех заявителей, 4,6% предпочли вернуться в Пенсионный фонд России, а 0,2% просто сменили управляющую компанию, оставшись в государственном ведомстве.

    Ранее Пенсионный фонд России предложил повысить порог накопительной части пенсии, при котором россиянин, закончивший свою трудовую деятельность, мог получить всю сумму целиком. В частности, назначать накопительную пенсию предлагается в том случае, если она будет выше на 20% федерального прожиточного минимума. На сегодня эта сумма составляет 8846 рублей.