26 января 2024, 04:51
Процедуру самозапрета на кредиты для россиян могут упростить
РБК: россиянам предложили новый способ ввода самозапрета на кредиты
Российские законодатели предложили упростить процедуру установки самозапрета на оформление кредитов. Подробности рассказало издание РБК.
Согласно документу, россиянам хотят разрешить подавать заявление о добровольном отказе от кредитов не только через «Госуслуги» и МФЦ, но и напрямую в банках и МФО. По информации издания, закон вступит в силу в январе 2026 года.
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В качестве дополнительного документа для проверки вместо СЕИЛС, который был в первой версии законопроекта, предложили ввести ИНН. Его посчитали наиболее удобным идентификатором, который не меняется всю жизнь. Документ находится в работе, некоторые пункты еще обсуждают законодатели.
По данным опроса, который прошел в августе 2023 года, около половины россиян хотели бы установить самозапрет на кредиты. Еще почти четверть ответили, что хотели бы запретить брать кредиты своим пожилым родственникам.
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