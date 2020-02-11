Дешевые автокредиты закончатся весной

Речь идет о программах «Первый автомобиль» (для тех, кто впервые берет машину в кредит) и «Семейный автомобиль» (есть двое несовершеннолетних детей).

Участникам этих программ государство компенсирует 10% от стоимости собранного в России авто стоимостью не более одного миллиона рублей. У Lada на эти меры поддержки в 2018 году приходилось около 40% продаж.

Представители банков — участников госпрограмм рассказали, что денег, выделенных правительством на 2020 год, может хватить до апреля–мая — в зависимости от работы каждого отдельного банка.

В Минпромторге уточнили, что финансирование льготного автокредитования могут увеличить. Этот вопрос обсудят «при очередной корректировке бюджета».