Деньги 24 января 2023, 13:43 Закон об анонимных декларациях депутатов объяснили в Кремле проведением спецоперации Песков объяснил законопроект о публикации деклараций чиновников без имен спецификой СВО РИА «Новости»

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Декларации о доходах, расходах и имуществе депутатов и сенаторов в России предложили публиковать без указания их имен, Госдума поддержала такой законопроект. Пресс-секретарь Дмитрий Песков связал нововведение со спецификой проведения спецоперации, рассказали «Известия».

«Разумеется, условия СВО вносят свою специфику», — сказал он.

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Депутаты по-прежнему продолжат отчитываться, а антикоррупционные органы проверять их декларации. Дмитрий Песков назвал это наработанной системой. Однако он посоветовал дождаться, когда законопроект примут окончательно — пока его одобрили только в первом чтении из трех.

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Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству обсудил и рекомендовал принять во втором чтении законопроект, по которому декларации депутатов и сенаторов станут публиковать в интернете без указания их персональных данных. Кроме того, депутаты поддержали идею упростить порядок декларирования доходов региональных и муниципальных депутатов, а также лишать их полномочий за прогулы заседаний.