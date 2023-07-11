Деньги 11 июля 2023, 17:27 Закон о цифровом рубле утвердили в России Госдума утвердила в окончательном чтении закон о внедрении цифрового рубля РИА «Новости»

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Госдума одобрила во втором и третьем чтениях закон, формирующий основу для ввода в обращение цифрового рубля и его использования для безналичных расчетов. Об этом сообщил ТАСС.

Документ внесла на рассмотрение группа депутатов во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. В законе определили понятия «цифровой счет», «платформа цифрового рубля» и другие.

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Список субъектов национальной платежной системы дополнили оператором платформы цифрового рубля. Этот статус закрепят за российским Центробанком. На ЦБ возложат организацию и обеспечение работы платформы такого рубля.

В начале июля Аксаков сообщил «Известиям», что следующим этапом после принятия закона станет тестирование операций с реальными цифровыми рублями. По словам главы думского комитета, эта стадия может начаться уже в августе.

Экономист и международный финансист Андрей Плотников отмечал, что цифровой рубль невозможно будет подделать. Он спрогнозировал постепенный уход бумажных денег в прошлое.