Деньги 24 января 2023, 14:41 Закон о публикации безымянных деклараций о доходах депутатов вступит в силу с марта Госдума приняла во втором чтении закон об анонимных декларациях депутатов и сенаторов РИА «Новости»

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Декларации о доходах, расходах и имуществе российских депутатов и сенаторов начнут публиковать без указания их имен и других персональных данных. Госдума на пленарном заседании приняла такой законопроект во втором чтении, рассказало РИА «Новости».

Участники заседания одобрили поправки к закону о статусе депутата и сенатора. В случае полного утверждения новые правила вступят в силу 1 марта. Депутаты смогут, как и раньше, отчитываться о своем состоянии, но их декларации начнут публиковать в интернете в обезличенной форме — без указания персональных данных. Такой законопроект внесли председатель конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас и председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил нововведение особыми условиями во время проведения спецоперации. Он сказал, что антикоррупционные органы продолжат проверять отчеты политиков.

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