Деньги 14 апреля 2023, 22:10 Закон о кредитных каникулах для физлиц и предпринимателей продлили до конца 2023 года Путин подписал закон о продлении срока обращения физлиц и МСП за кредитными каникулами Pxhere

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Кредитные каникулы для россиян, индивидуальных предпринимателей (ИП) и субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) продлили в России до конца 2023 года. Закон об этом подписал глава государства Владимир Путин. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

С 1 апреля 2020 года россияне, ИП и субъекты МСП могли обратиться в банк за кредитными каникулами в случае снижения дохода на 30% и выше. Норма вступила в силу после начала пандемии COVID-19. Позже, в условиях санкций, меру продлили до 31 марта 2023 года.

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Льготный период смогли получить россияне, ИП и субъекты МСП, которые работают в наиболее пострадавших от ограничений отраслях.

Действие закона распространяется на заключенные до 1 марта 2022 года кредитные договоры. Обратиться в банк можно за отсрочкой по платежам на срок до полугода.

Закон о продлении кредитных каникул для указанных выше групп депутаты Госдумы ранее приняли в третьем чтении.

По данным ЦБ России, с конца сентября 2022 года по 31 января 2023-го банки страны оформили более 174 тысяч кредитных каникул для участников спецоперации и членов их семей на 67,5 миллиарда рублей.