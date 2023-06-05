Деньги 05 июня 2023, 11:28 Закон Байдена о потолке госдолга принес миллионы долларов неизвестному трейдеру из США Bloomberg: трейдер из США заработал около $7,5 млн благодаря закону о потолке госдолга Unsplash

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Неизвестный трейдер из США заработал приблизительно 7,5 миллиона долларов на законе о повышении потолка госдолга, который подписал президент Соединенных Штатов Джо Байден. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, за несколько дней до утверждения закона трейдер приобрел 100 тысяч колл-опционов фирмы, участвующей в строительстве газопровода Mountain Valley. Покупатель ценных бумаг смог предугадать рост акций компании.

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Американское правительство согласовало завершение строительства газопровода в рамках нового закона, причем это стало сюрпризом почти для всех. Возник вопрос, мог ли трейдер знать эти детали заранее, и есть ли у него связи с властями, отметило Bloomberg. По информации агентства, прибыльную сделку будут расследовать.

Байден подписал закон о повышении потолка госдолга США 3 июня. По словам американского президента, благодаря этой инициативе удалось предотвратить экономический кризис и крах в стране.