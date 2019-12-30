«Лига защиты врачей» прокомментировала заявление Володина о зарплатах врачей

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что при расчете средней зарплаты врачей не должны учитываться доходы руководства медицинских организаций.

Гальперин поддержал предложение спикера Госдумы, но рассказал и о других проблемных аспектах подсчета.

«У нас, действительно, зарплаты руководителей всегда сильно отличаются от зарплат рядовых врачей. Но, я считаю, что нужно коренным образом менять подходы к оплате труда врачей. Вообще должны быть ясные ставки и ясные заработные платы, которые будут четко определяться в контракте», — заявил президент «Лиги защиты врачей».

Он отмтил, что пока в России существует система так называемых «стимулирующих выплат», и все обещания сводятся к премиям, компенсирующим выплатам и так далее, и не указывается в контракте реальная заработная плата, работники будут страдать.