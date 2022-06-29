Захарова заявила о готовности России поставлять десятки миллионов тонн зерна

Россия готова экспортировать десятки миллионов тонн зерна, если западные страны снимут санкции на поставки. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщил ТАСС.

«Россия готова экспортировать десятки миллионов тонн собственного зерна, если с его вывоза будут сняты западные запреты», — сказала она.

Россия не препятствует его вывозу с Украины и ежедневно обеспечивает безопасные «зерновые коридоры». Представитель МИД России также назвала враньем заявление министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок о том, что страна использует мировой голод как оружие, и напомнила, что именно Германия делала это прежде.

Роль России в продовольственном кризисе преувеличена, заявил ранее министр иностранных дел Сергей Лавров. На Украине заблокировано менее 1% от общемирового объема культур.