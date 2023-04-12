Деньги 12 апреля 2023, 11:10 Захарова связала утечку материалов Пентагона со скорыми выборами президента в США Представитель МИД Захарова связала утечку материалов Пентагона со скорыми выборами в США РИА «Новости»

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Утечка секретных документов Пентагона могла произойти в связи с приближающимися президентскими выборами в Соединенных Штатах. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время эфира на радио Sputnik.

Она вспомнила строки из стихотворения Федора Тютчева «Есть в осени первоначальной…»: «Есть в осени первоначальной короткая, но дивная пора». По ее словам, в политической жизни США тоже есть дивная пора, хотя и не очень короткая.

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«Она называется „предвыборная“. Дивиться в эту пору можно безгранично. Там такие вещи будут происходить, там такие вещи происходили ранее. Чего только не было…» — сказала дипломат.

Захарова спрогнозировала «необычные и необъяснимые случаи», которые могут произойти в предвыборный период в Штатах.

Ранее Пентагон начал расследование в связи с утечкой в публичное пространство материалов, где говорится о состоянии ВСУ и планах США и НАТО по укреплению украинских войск. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков предположил, что документы могли рассекретить для введения российских властей в заблуждение.