Загрязнение российской нефти может оказаться диверсией

В результате экспертизы было установлено, что основным загрязнителем оказался тетрахлорид углерода. Из этого вещества, в том числе, производится химическое оружие — газ фосген.

На это вещество пришлось 85% загрязнения российской нефти хлорорганикой, из-за которого весной разгорелся международный скандал.

«При нормальной температуре и давлении эта примесь неагрессивна. Они никак не повлияет ни на трубы, ни на что. Агрессивной она становится только при высоких давлениях и температурах, то есть в установках для переработки нефти. При таких условиях эти реагенты растворяют сталь, что ведет к разрушению установок», — сказал Танкаев.

Также он отметил, что раньше эта примесь могла попадать, так как при добыче нефти использовали растворители, например, тетрахлорид или дихлорэтан. Но эти технологии остались в прошлом.

«Эта технология давно не применяется. Поэтому попадание такого рода веществ в нефть возможно только в случае диверсии. Случайно попасть этот реагент тоже не мог, потому что он существенно дороже нефти. А вот разрушить имидж России, который ведет к потере значительных денег, вполне могли наши конкуренты и неприятели. Но доказать что-то очень сложно. Это событие показывает, что у нас система контроля недостаточно отработана. Она неустойчива к диверсиям», — заявил эксперт.

Танкаев выразил уверенность, что такая операция не по силам мелким игрокам, учитывая количество химикатов, попавшее в нефть.

«В нефть попало огромное количество загрязнителя. Такое количество вещества имеют только нефтехимические комбинаты. А чтобы оно попало в систему трубопроводов „Дружба“, нужно иметь доступ к его сливным эстакадам. Логистические структуры нефтехимических комбинатов имеют к ним доступ. Вся эта ситуация выглядит очень и очень странно», — отметил эксперт.

Весной Белоруссия заявила об ухудшении качества российской нефти, поставлявшейся по трубопроводам «Дружба». В сырье обнаружили значительное превышение ПДК хлорорганики, опасного для промышленных мощностей