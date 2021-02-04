Зафиксирован рост попыток списать долги по решению суда без приставов

Физические лица и компании предъявляли финансово-кредитным учреждениям бумажные исполнительные листы, которые выдают суды и которые позволяют списывать долги со счетов третьих лиц.

Во второй половине 2020 года количество таких клиентов у «Сбера» увеличилось на 30%. В «Тинькофф Банке» показатель возрос на 6% в годовом исчислении и на 52% по сравнению с I полугодием. ВТБ объявил о существенном повышении показателя. В Росбанке тоже зафиксировано увеличение числа таких клиентов.

При списании долга на основании бумажного исполнительного листа согласие должника не нужно. Взыскание денежных средств происходит сразу же после подачи заявления, отметило РИА ФАН. Несмотря на это, банк вправе приостановить операцию на семь дней, если возникнут сомнения в подлинности документа.

На фоне роста количества бумажных исполнительных листов возникли жалобы клиентов на то, как теперь долго банки проводят операции по их обработке. На портале banki.ru пользователи в основном недовольны подобными проблемами в ВТБ, имеются и единичные обращения клиентов Росбанка и «Зенита».