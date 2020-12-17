Зафиксирован резкий рост цен на гамбургеры

В ряде регионов гамбургер подорожал особенно сильно. В Республике Коми ценник подскочил с 53,63 до 100,52 рубля.

Также рост цены ощутился в Амурской области (+26,6 рубля), Хабаровском крае (+16,7), Карачаево-Черкесии (+15,2), Камчатском крае (+14,8) и Свердловской области (+14,2). В то же время гамбургеры не так сильно прибавили в цене в Пермском крае (+13,2), Якутии (+13,6), Иркутской (+11,2) и Ленинградской (+11,3) областях.

В Москве гамбургер продается по 119,54 рубля за штуку. Таким образом, рост стоимости блюда составил 5,2 рубля. А в Санкт-Петербурге за сэндвич нужно отдать 61,14 рубля.

При этом в некоторых субъектах РФ гамбургеры подешевели. В Татарстане падение составило 17 рублей, сэндвич также упал в цене в Астраханской области (-8) и Северной Осетии (-7,2).

Самые дорогие гамбургеры продаются в Сахалинской (208,87 рубля) и Мурманской (178,88) областях, Ханты-Мансийском (174,24) и Ямало-Ненецком (171,53) автономных округах, Тюменской области (159,35). А наименьшие растраты произойдут в Липецкой (53,25 рубля), Тульской (53,58), Белгородской (56,89), Брянской (60,02) и Воронежской (60,69) областях.

Цены на гамбургеры в разных регионах складываются из множества факторов. Об этом рассказал президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. При формировании стоимости заведения ориентируются на финансовые возможности потребителей. В разных регионах предлагаются не похожие друг на друга гамбургеры. Нет стандартного, классического бургера.