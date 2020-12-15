Задолженность по заработной плате увеличилась в России в 2020 году

В 2020 году зафиксирован самый большой, по сравнению с прошлыми годами, прирост долга по зарплате. Он составил более 944 миллионов рублей. Это 49% от общего долга. Более 365 миллионов рублей долга осталось с 2019 года и более 588 миллионов рублей с 2018 года.

Около 40% долга по заработной плате образовалось перед работниками обрабатывающего производства, 16% — перед сотрудниками предприятий по добыче полезных ископаемых, 15% — перед строителями, 8% — перед работниками сельского хозяйства, лесозаготовки, 6% — перед сотрудниками транспортной сферы.

Ранее в Госдуме закон о новом расчете МРОТ и прожиточного минимума прошел второе чтение. С 2021 года их будут вычислять не из размера потребительской корзины, а из медианного дохода. По новому закону МРОТ составит 42% от медианной зарплаты — 12 792 рубля. Прожиточный минимум в следующем году будет составлять 11 653 рубля.