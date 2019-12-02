Минюст намерен усилить санкции за задержку зарплат

По такому правонарушению закон предусматривает для компаний штраф от 30 до до 50 тысяч рублей, при этом сумма одинакова в независимости о того, скольким сотрудникам задержал выплату зарплаты работодатель.

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В ведомстве привели в пример реальный случай, когда Приморский краевой суд оштрафовал работодателя на 30 тысяч рублей за невыплату жалованья 2591 работнику (примерно 31,5 миллионов рублей).

Если Верховный суд примет инициативу министерства, то руководство компаний должно будет умножить этот штраф на количество оставшихся без зарплаты работников.

При этом даже казенные учреждения иногда не выплачивают вовремя зарплату. Это значит, что государству придется штрафовать самого себя.