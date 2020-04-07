По его словам, Штаты испытывают серьезные экономические проблемы, хотя они «не могут объявить себя банкротом», «но обнулить собственные суверенные долги перед Китаем как крупнейшим держателем американских долговых бумаг могут вполне».

«Говоря простыми словами, Трамп может оставить Китай с кучей резаной бумаги под соусом развязанной Китаем же пандемии», — пояснил эксперт.

Также Бычковский добавил, что «поступить так можно со всеми, кто держит американские долговые бумаги» — не только с Китаем. Тогда весь госдолг США обнулится полностью.