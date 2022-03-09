«Зачем плакать о тех волосах, что у нас не было?» Россия сможет строить атомные блоки в Китае и Индии

Атомная сфера России тоже может оказаться под санкциями. В первую очередь речь идет о госкорпорации «Росатом». Ранее ее по политическим мотивам уже отстраняли от тендеров. Об этом рассказал в эфире «360» президент фонда научных и исторических исследований «Основание» Алексей Анпилогов.

«Росатом тоже сейчас столкнется с санкциями. Мы должны понимать, что рынки западных стран для Росатома были закрыты еще до начала специальной военной операции. Достаточно вспомнить самый животрепещущий эпизод, когда нас просто обвинили непонятно в чем чехи — во взрывах на старых кладах. Потом выяснялась, что даже отчета нет о том, были ли причастны какие-то российские граждане или спецслужбы к взрывам», — заявил он.

По его словам, тогда Росатом по политическим причинам не допустили к такому тендеру.

«Зачем плакать о тех волосах, которых у нас на голове и не было давно, потому что нас считали лысыми и не соответствующими западным стандартам. Значит, будем строить атомные блоки в Китае, Индии и в других странах», — заключил он.

Глава Росатома Алексей Лихачев обратился к сотрудникам предприятий и организаций атомной сферы 9 марта. Он заявил, что им не нужно бояться завтрашнего дня, хотя ситуация, в которой они будут работать в ближайшее время, действительно экстремальная. Его слова появились на платформе Smotrim.ru.

Ранее ректор Санкт-Петербургского государственного политехнического университета Петра Великого (СПбГПУ) Андрей Рудской дал прогноз о том, что санкции не распространятся на атомный проект «Мегасайенс», поскольку Западу это будет невыгодно.