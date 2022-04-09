Забота о будущем. Россиянам объяснили азы финансовой грамотности

Больше половины россиян не испытывают проблем с финансовой грамотностью. Люди стали рациональней расходовать средства и планировать семейный бюджет. Как этого достичь — рассказали «Известия».

По данным Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), уровень финансовой грамотности россиян значительно вырос в последние четыре года. Уменьшилось и количество людей, которые испытывают трудности в данном вопросе.

Сложнее всего постичь науку экономии получается у студентов и пенсионеров. Первые еще не имеют опыта в финансовых вопросах, вторые плохо ориентируются в текущей ситуации и не умеют пользоваться цифровыми инструментами.

Самые «продвинутые» — россияне в возрасте от 40 до 49 лет, поскольку они пережили разные периоды финансовых потрясений и научились приспосабливаться, приводит издание слова психолога Ольги Хабибулиной.

С сентября 2022 года в школьную программу планируют включить уроки финансовой грамотности. Детей будут постепенно приучать к управлению деньгами. Это подготовит их к реальной взрослой жизни, считают эксперты.