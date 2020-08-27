ЦБ усилит контроль за страховщиками

Страховщики пытаются увеличить продажи инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) за счет включения дополнительных опций в полисы. Это вызывает недовольство ЦБ России, так как обычно банки навязывают его под видом вклада пенсионерам, которые плохо разбираются в предмете.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил газете «Известия», что законодательно запрещать пожилым людям полисы не будут. Если их выбор осознанный, они должны иметь право его реализовать. Бороться с недобросовестными предложениями страховщиков будут с помощью законопроекта о правилах продаж финансовых инструментов в случае, если банк становится агентом страховой компании. Документ разрабатывают кабмин, Госдума и Центробанк.

ИСЖ считается непрозрачным продуктом, когда покупатель не знает, какую комиссию он заплатит банку и страховой компании, а также куда будут вложены средства. Обычно держатель полисов получает менее одного процента доходности.

Банки, работающие с ИСЖ, неоднократно попадались на навязывании продукта клиентам. Был случай, когда Центробанк заставил финансовую организацию уволить сотрудника, продавшего 80-летнему клиенту полис.

Но вернуть деньги, даже если договор заключен, можно. Существует двухнедельный период «охлаждения», когда можно передумать. Инвестор может расторгнуть договор, если его ввели в заблуждение относительно определенной доходности.

Управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев в случае отказа посоветовал направить страховщику претензию, если не поможет, через месяц обратиться в суд.

За первое полугодие на фоне пандемии коронавируса россияне стали страховать свою жизнь в два раз чаще, чем обычно.