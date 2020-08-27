ЦБ усилит контроль за страховщиками
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил газете «Известия», что законодательно запрещать пожилым людям полисы не будут. Если их выбор осознанный, они должны иметь право его реализовать. Бороться с недобросовестными предложениями страховщиков будут с помощью законопроекта о правилах продаж финансовых инструментов в случае, если банк становится агентом страховой компании. Документ разрабатывают кабмин, Госдума и Центробанк.
ИСЖ считается непрозрачным продуктом, когда покупатель не знает, какую комиссию он заплатит банку и страховой компании, а также куда будут вложены средства. Обычно держатель полисов получает менее одного процента доходности.
Банки, работающие с ИСЖ, неоднократно попадались на навязывании продукта клиентам. Был случай, когда Центробанк заставил финансовую организацию уволить сотрудника, продавшего 80-летнему клиенту полис.
Но вернуть деньги, даже если договор заключен, можно. Существует двухнедельный период «охлаждения», когда можно передумать. Инвестор может расторгнуть договор, если его ввели в заблуждение относительно определенной доходности.
Управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев в случае отказа посоветовал направить страховщику претензию, если не поможет, через месяц обратиться в суд.
За первое полугодие на фоне пандемии коронавируса россияне стали страховать свою жизнь в два раз чаще, чем обычно.