Рубль пошел вверх вслед за стоимостью нефти

Рубль усилил рост после трех торговых сессий падения относительно доллара и евро. Это произошло вечером, 23 декабря. Поддержка пришла от растущего рынка нефти и укрепления «развивающихся» валют.

Курс доллара расчетами «завтра» вечером, 23 декабря, падал на 97 копеек, до 74,95 рубля, курс евро пошел вниз на 92 копейки, до 91,31 рубля. Такие цифры следовали из данных Московской биржи.

Накануне под вечер рубль перешел к активному росту, американская валюта теряла более одного рубля, значения выглядели более равновесными, чем уровни вторника, 22 декабря, рассказал Валерий Емельянов из компании «Фридом финанс». Его слова приводит агентство «Прайм». По словам Емельянова, в четверг и пятницу стоит ожидать консолидации курса доллара в коридоре от 74,5 до 75 рублей, евро — от 91 до 91,5 рубля.

Антон Затолокин из ИК «Открытие брокер» считает, что если рублевые «быки» смогут закончить год ниже 75 рублей за доллар, это будет хорошим знаком для отечественной валюты в начале 2021 года. При этом он отметил, что наиболее вероятным для завершения 2020 года будет диапазон от 91 до 92 рублей за евро.

На прошлой неделе стоимость биткоина второй раз за один день обновила исторический максимум, превысив стоимость в 21 тысячу долларов за единицу. На долю этой криптовалюты приходится порядка 66% глобального рынка криптовалют.