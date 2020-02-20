За последние десять лет зарплаты россиян увеличились в 2,5 раза

За последние 10 лет зарплаты россиян увеличились в 2,5 раза в коммерческом секторе и в 2,6 раза — в государственном.

Как написала газета «Известия» со ссылкой на исследование аудиторской группы FinExpertiza, с 2009 по апрель 2019 год среднее жалование в государственном секторе увеличилось с 15,8 до 39,6 тысяч рублей, а в частном (только в средних и крупных предприятиях) — с 21,7 до 56,5 тысяч рублей.

За одинаковый период цены в среднем выросли в два раза. Согласно исследованию, зарплата была бы меньше, если работодатели индексировали ее только по уровню инфляции. При таком раскладе в коммерческом секторе доходы работников резко подскочили бы 2015 и 2016 годах, когда инфляция достигла своего пика в 11,4% и 12,9%.

В тоже время увеличение жалования каждый год по уровню роста цен закончилось бы снижением реальной ценности такой зарплаты.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с жителями Санкт-Петербурга отметил, что его зарплата не самая большая.